Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, где врезался в кроссовер Hyundai. После столкновения один из автомобилей вспыхнул.

Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Тюменской области

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, а также двухмесячный ребенок, которые не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля.

Ранее в Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости
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