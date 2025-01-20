Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
20 января 202509:55
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Нижегородской области, сообщило региональное управление МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выехал на встречную полосу, где врезался в кроссовер Hyundai. После столкновения один из автомобилей вспыхнул.
В результате ДТП погибли мужчина и женщина, а также двухмесячный ребенок, которые не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля.
Ранее в Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru