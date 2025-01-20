Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

В результате ДТП погибли мужчина и женщина, а также двухмесячный ребенок, которые не смогли выбраться из загоревшегося автомобиля.

Ранее в Тульской области в ДТП с маршруткой пострадали 10 человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







