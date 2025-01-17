Два человека погибли в ДТП с бензовозом в Тюменской области

Два человека погибли в результате ДТП с участием бензовоза в Тюменской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

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Смертельное ДТП произошло на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. В аварии участвовали четыре автомобиля, в частности, два грузовика. Сообщается, что виновником происшествия стал водитель одного из грузовых автомобилей.

В аварии погибли водители бензовоза и фуры. О состоянии находившихся в легковых автомобилях людей неизвестно.

Ранее в ДТП на Шри-Ланке пострадали 12 российских граждан, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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