Три аптечных сети в Москве смогут торговать лекарствами онлайн

Правила для онлайн-продаж Правительство РФ обнародовало 18 мая. Чтобы начать дистанционно продавать препараты, необходимо обладать лицензией не меньше года и получить разрешение в Росздравнадзоре. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. Как утверждает кабмин, ведомство должно принять решение в течение 5 дней. Разрешение распространяется на безрецептурные лекарства.

По данным агентства, аптеки смоугт принимать заказы не только онлайн, но и по телефону. На аптечные сети также возлагается обязательство разработать приложение или сайт, а также наладить работу курьеров.