Три аптечных сети в Москве смогут торговать лекарствами онлайн

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения по Москве выдала трем крупным аптечным сетям разрешения на торговлю лекарствами онлайн. Об этом сообщает Интерфакс.

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Правила для онлайн-продаж Правительство РФ обнародовало 18 мая. Чтобы начать дистанционно продавать препараты, необходимо обладать лицензией не меньше года и получить разрешение в Росздравнадзоре. Для этого необходимо собрать пакет документов и написать заявление. Как утверждает кабмин, ведомство должно принять решение в течение 5 дней. Разрешение распространяется на безрецептурные лекарства.

По данным агентства, аптеки смоугт принимать заказы не только онлайн, но и по телефону. На аптечные сети также возлагается обязательство разработать приложение или сайт, а также наладить работу курьеров.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:АптекиОнлайнЛекарства
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