С животными и без алкоголя: Психолог рассказал, как победить стресс

«Самая эффективная стратегия – это поиск социальной поддержки (друзья, родственники, коллеги). Прогулки, умеренная физическая активность – тоже очень действенный способ. Он помогает организму справиться с перегрузками. Благотворно влияет и общение с животными. Его эффективность доказана, даже многие домашние животные специально используются для анималотерапии. Особенно это касается крупных домашних животных. Замечательным средством является не вошедший в список сон. При стрессе нужно пытаться нормализовать цикл бодрствования и сна. Но очень часто в таких ситуациях нарушается естественный ритм, и этот естественный защитный механизм перестает работать. В случае бессонницы лучше обратиться за помощью к сомнологу», – сказал психолог.

Собеседник НСН также отметил важность правильного питания.

«Правильное питание – это очень хорошо, потому что организму действительно надо помогать. Питание должно быть сбалансированным, должно содержать все необходимые витамины и микроэлементы. Чтобы справиться со стрессом, в первую очередь нужны витамины группы B, витамины, которые обладают антиоксидантными свойствами, некоторые микроэлементы (магний, кальций). Есть специальные витаминные комплексы, которые показаны людям с переутомлением, перенапряжением, стрессом. Но лучше посоветоваться с врачом, потому что некоторые витамины, особенно жирорастворимые, нельзя вообще принимать бесконтрольно. Надо следить за их уровнем, сдавать анализы, потому что избыток может быть токсичным. За большими дозами микроэлементов также необходимо следить», – предупредил эксперт.

А вот от алкогольных возлияний и заедания проблемы не самой полезной пищей следует воздержаться, и БАД далеко не всегда подойдут, предупредил специалист.

«Самый плохой вариант – это алкоголь, который не решает проблему, а только еще больше вредит организму. Надо смотреть правде в глаза: алкоголь – это яд, хотя в малых дозах он создает приятные ощущения. Когда люди используют алкоголь как способ “запить” проблему, очень легко можно скатиться в алкоголизм. Поэтому лучше к нему не прибегать. Заедание проблемы – тоже неэффективный метод. Что касается БАД, лучше проконсультироваться с врачом, который подскажет, какие препараты будут более эффективными и безопасными. Потому что есть очень дорогие БАД, но обещанный колоссальный эффект может не наступить», – подытожил он.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что бананы, миндаль, яйца и молочные продукты вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу, поэтому часто россияне заедают стресс пастой карбонара, бисквитами и мороженым.

