С животными и без алкоголя: Психолог рассказал, как победить стресс
Общество близких и родных, а также прогулки считаются наиболее эффективными способами выйти из стрессового состояния, сказал НСН Владимир Шляпников.
Общество друзей и родных, домашних животных, а также сон и правильное питание помогут победить стресс, а вот от алкоголя и вредной пищи следует отказаться. Об этом НСН заявил кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа Владимир Шляпников.
Исследование холдинга «Ромир» ранее показало, что большинство россиян (44%) борются со стрессом с помощью прогулок. Справляться со стрессом в компании близких и друзей предпочитают 37% респондентов, 31% опрошенных любят в непростых ситуациях вкусно поесть. Время с животными проводят 28% участников опроса, 23% соотечественников прибегают к помощи правильного питания, витаминов и БАД, а 17% респондентов «заливают» стресс алкоголем. Шляпников отметил, что большинство россиян используют эффективные стратегии борьбы со стрессом.
«Самая эффективная стратегия – это поиск социальной поддержки (друзья, родственники, коллеги). Прогулки, умеренная физическая активность – тоже очень действенный способ. Он помогает организму справиться с перегрузками. Благотворно влияет и общение с животными. Его эффективность доказана, даже многие домашние животные специально используются для анималотерапии. Особенно это касается крупных домашних животных. Замечательным средством является не вошедший в список сон. При стрессе нужно пытаться нормализовать цикл бодрствования и сна. Но очень часто в таких ситуациях нарушается естественный ритм, и этот естественный защитный механизм перестает работать. В случае бессонницы лучше обратиться за помощью к сомнологу», – сказал психолог.
Собеседник НСН также отметил важность правильного питания.
«Правильное питание – это очень хорошо, потому что организму действительно надо помогать. Питание должно быть сбалансированным, должно содержать все необходимые витамины и микроэлементы. Чтобы справиться со стрессом, в первую очередь нужны витамины группы B, витамины, которые обладают антиоксидантными свойствами, некоторые микроэлементы (магний, кальций). Есть специальные витаминные комплексы, которые показаны людям с переутомлением, перенапряжением, стрессом. Но лучше посоветоваться с врачом, потому что некоторые витамины, особенно жирорастворимые, нельзя вообще принимать бесконтрольно. Надо следить за их уровнем, сдавать анализы, потому что избыток может быть токсичным. За большими дозами микроэлементов также необходимо следить», – предупредил эксперт.
А вот от алкогольных возлияний и заедания проблемы не самой полезной пищей следует воздержаться, и БАД далеко не всегда подойдут, предупредил специалист.
«Самый плохой вариант – это алкоголь, который не решает проблему, а только еще больше вредит организму. Надо смотреть правде в глаза: алкоголь – это яд, хотя в малых дозах он создает приятные ощущения. Когда люди используют алкоголь как способ “запить” проблему, очень легко можно скатиться в алкоголизм. Поэтому лучше к нему не прибегать. Заедание проблемы – тоже неэффективный метод. Что касается БАД, лучше проконсультироваться с врачом, который подскажет, какие препараты будут более эффективными и безопасными. Потому что есть очень дорогие БАД, но обещанный колоссальный эффект может не наступить», – подытожил он.
Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что бананы, миндаль, яйца и молочные продукты вызывают чувство удовольствия и радости благодаря своему составу, поэтому часто россияне заедают стресс пастой карбонара, бисквитами и мороженым.
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