Третий выходной, провал в здравоохранении и дорогой «Суперджет»
НСН подводит некоторые итоги уходящей недели.
Одной из наиболее резонансных тем стала перспектива введения в России четырехдневной рабочей недели. Если при первом упоминании премьером Медведевым такой возможности на Международной конференции труда в Женеве в начале лета этому особого внимания не придали, то на этой неделе стало известно, что премьер уже дал поручение Минтруду возможные последствия такого решения для экономики страны. Ни в экспертном сообществе, ни – шире – в обществе в целом единства нет. Экономисты говорят, что России для начала неплохо бы сократить отставание в технологическом развитии от стран-лидеров, повысить производительность труда, освоить трудосберегающие технологии. Соцопросы показывают, что только половина респондентов рада такой перспективе. Другая половина опасается утраты части заработной платы с появлением «лишнего» выходного.
Правительству к 1 октября поручено подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определить источники финансирования этой работы.
«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал», - заявил Владимир Путин на совещании по этой проблеме.
Оно состоялось на следующий день после того, как увидел свет составленный Минздравом сборник полезных советов руководителям предприятий и организаций, в частности, по борьбе с курением и пьянством сотрудников. А еще через день стало известно, что правительство намерено закупить 10 тысяч упаковок не зарегистрированных в России психотропных лекарств для тяжелобольных детей у зарубежных производителей. В списке диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазам, известный под торговым названием фризиум. С ним был связан последний по времени случай задержания на почте матери больного ребенка, которая пришла получать заказанный за рубежом препарат.
Стоимость билетов на авиарейсы, которые выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем при использовании иностранных воздушных судов, - выяснила Федеральная антимонопольная служба. Разница объясняется высокими расходами на эксплуатацию - они почти вдвое выше, чем у зарубежных машин того же класса. Обслуживание «Суперджета» обходится авиакомпаниям из расчета 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля. Основная тому причина - длительные простои этих машин в ожидании запчастей и ремонта. Единственный в Европе эксплуатант российского лайнера, ирландская компания CityJet отказалась от них весной этого года. В конце текущей недели поступили сообщения о том, что мексиканская авиакомпания Interjet, последняя за рубежом, кто эксплуатирует «Суперджеты», тоже якобы отказывается от них.
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