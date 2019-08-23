Третий выходной, провал в здравоохранении и дорогой «Суперджет»

Правительству к 1 октября поручено подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определить источники финансирования этой работы.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал», - заявил Владимир Путин на совещании по этой проблеме.

Оно состоялось на следующий день после того, как увидел свет составленный Минздравом сборник полезных советов руководителям предприятий и организаций, в частности, по борьбе с курением и пьянством сотрудников. А еще через день стало известно, что правительство намерено закупить 10 тысяч упаковок не зарегистрированных в России психотропных лекарств для тяжелобольных детей у зарубежных производителей. В списке диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазам, известный под торговым названием фризиум. С ним был связан последний по времени случай задержания на почте матери больного ребенка, которая пришла получать заказанный за рубежом препарат.