Третий выходной, провал в здравоохранении и дорогой «Суперджет»

НСН подводит некоторые итоги уходящей недели.

Одной из наиболее резонансных тем стала перспектива введения в России четырехдневной рабочей недели. Если при первом упоминании премьером Медведевым такой возможности на Международной конференции труда в Женеве в начале лета этому особого внимания не придали, то на этой неделе стало известно, что премьер уже дал поручение Минтруду возможные последствия такого решения для экономики страны. Ни в экспертном сообществе, ни – шире – в обществе в целом единства нет. Экономисты говорят, что России для начала неплохо бы сократить отставание в технологическом развитии от стран-лидеров, повысить производительность труда, освоить трудосберегающие технологии. Соцопросы показывают, что только половина респондентов рада такой перспективе. Другая половина опасается утраты части заработной платы с появлением «лишнего» выходного.

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Правительству к 1 октября поручено подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определить источники финансирования этой работы.

«Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится. Потому что в первичном звене провал», - заявил Владимир Путин на совещании по этой проблеме.

Оно состоялось на следующий день после того, как увидел свет составленный Минздравом сборник полезных советов руководителям предприятий и организаций, в частности, по борьбе с курением и пьянством сотрудников. А еще через день стало известно, что правительство намерено закупить 10 тысяч упаковок не зарегистрированных в России психотропных лекарств для тяжелобольных детей у зарубежных производителей. В списке диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазам, известный под торговым названием фризиум. С ним был связан последний по времени случай задержания на почте матери больного ребенка, которая пришла получать заказанный за рубежом препарат.

ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов

Стоимость билетов на авиарейсы, которые выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем при использовании иностранных воздушных судов, - выяснила Федеральная антимонопольная служба. Разница объясняется высокими расходами на эксплуатацию - они почти вдвое выше, чем у зарубежных машин того же класса. Обслуживание «Суперджета» обходится авиакомпаниям из расчета 7 рублей за кресло-километр против средней ставки 4 рубля. Основная тому причина - длительные простои этих машин в ожидании запчастей и ремонта. Единственный в Европе эксплуатант российского лайнера, ирландская компания CityJet отказалась от них весной этого года. В конце текущей недели поступили сообщения о том, что мексиканская авиакомпания Interjet, последняя за рубежом, кто эксплуатирует «Суперджеты», тоже якобы отказывается от них.

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ФОТО: Pixaby
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