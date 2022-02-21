Третий поезд с эвакуируемыми в Россию жителями ЛНР отправился из Луганска

Третий поезд с эвакуируемыми жителями самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) отправился из Луганска в Россию, сообщает ТАСС.

Стало известно, когда первые жители Донбасса прибудут в Подмосковье

Корреспондент агентства уточнил, что более 450 человек доставит в РФ пассажирский состав из шести вагонов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник призвал мирное население республики в кратчайшие сроки выехать в Россию на фоне обострения ситуации в Донбассе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеРоссияЭвакуацияЛНР
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