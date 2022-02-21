Стало известно, когда первые жители Донбасса прибудут в Подмосковье

В ходе еженедельного заседания с главами округов и региональными министрами он уточнил, что встречать их будут в Наро-Фоминске.

«Завтра у нас пребывают первые полторы тысячи детей и матерей и бабушек. Преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске», - сообщил Воробьев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эвакуация беженцев с Донбасса в Россию никак не связана с решением западных стран эвакуировать своих дипломатов из Киева.

