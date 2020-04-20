Треть россиян высказалась за перенос майских праздников

При этом чуть меньше трети опрошенных не понимают, зачем эти праздники переносить, а 30% и вовсе считают, что их следует отменить.

Из тех, кто выступает за перенос праздников, 19% предлагают «отгулять» их в июне, 14% - в июне или августе, 13% - в сентябре.

Отметим, что нерабочий период объявлен в России до 30 апреля. О том, будет ли он продлён, на этой неделе должен объявить президент Владимир Путин. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что к этому моменту уже могут проявиться первые признаки выхода на плато заболеваемости коронавирусом, передаёт RT.

Некоторые регионы уже продлили действие режима самоизоляции. Например, в Башкирии он будет действовать до лета, в Свердловской области — до отдельного распоряжения.

