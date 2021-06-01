Треть россиян не были в отпуске более двух лет

Около трети россиян (33%) не ходили в отпуск более двух лет. Еще 15% не отдыхали больше года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Каждый десятый респондент указал, что отдыхал меньше месяца назад, еще 7% опрошенных брали отпуск 1-3 месяца назад, а 13% - 3-6 месяцев назад, 22% россиян брали последний отпуск в течение последних 12 месяцев, передает ТАСС.

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В основном сограждане отдыхают по две недели. Так ответили 45% участников опроса. Каждый восьмой респондент сообщил, что нередко оформляет отпуск менее, чем на неделю, а каждый десятый - на неделю. Еще 19% опрошенных сообщили, что берут отпуска более, чем на две недели, а 14% - что предпочитают отдыхать больше месяца.

Опрос был проведен в мае во всех федеральных округах РФ. В нем приняли участие более 5 тысяч человек.

Между тем в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 заявили, что Россия с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное — с Албанией, передает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СоцопросОтпуск
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