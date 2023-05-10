«Треска и палтус»: Ресторатор рассказал о проблемах с красной рыбой

Ранее стало известно, что в первом квартале 2023 года общий импорт филе белой рыбы (тилапия, минтай, хек, пангасиус и палтус) снизился на 40 процентов, пишет Российская газета. Причины две - снижение спроса и увеличение предложения отечественной рыбы. Миронов говорит, что рестораны всегда использовали российскую белую рыбу.

«Белая рыба всегда была российской, мы с ней всегда работали. Рестораны потребляют треску и палтус – это два основных вида рыбы. Если говорим в целом, то основной белой рыбой в России является минтай», - сказал Миронов.

Собеседник НСН отметил, что в России практически отсутствует производство лососевых пород рыб.

«Цены на красную рыбу прыгают серьезно, это зависит от логистики. Мы красную рыбу не производим. Есть предприятие в Мурманской области, но ему нельзя увеличить объемы глобально. Там проблемы с комбикормами, витаминами – они импортные. Российский лосось, который вылавливается и был бы интересен ресторанам, уходит на экспорт в Азию», - отметил Миронов.

Ранее Сергей Миронов говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» что, львиная доля вылавливаемой в России рыбы и морепродуктов уходит на азиатские рынки, Росрыболовству следует обратить внимание на то, чтобы продукция стала доступной отечественному потребителю.

