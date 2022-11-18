Сочинским рыбакам запретили ловить мелкую барабулю
Росрыболовство запретило сочинским рыбакам-любителям ловить мелкую барабулю, сообщает РИА Новости.
Как заявил старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Геннадий Голуб, речь идёт о рыбе размером менее 8,5 см.
«Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 см запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год», - уточнил он.
Ранее Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 546 / сут.
Умерли
391 тыс.+60 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+6 888 / сут.
- СКР возбудил уголовное дело о расстреле 11 пленных российских военнослужащих на Украине
- СМИ: Китайские бренды набирают популярность на рынке бытовой техники России
- Вице-премьер Белоусов назвал Россию островком стабильности
- Правительство РФ уменьшило финансовую поддержку российских IT-компаний
- Экс-глава Минфина США назвал введение потолка цен на нефть из России нелепой идеей
- СМИ: в ЛНР раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб
- Родители требуют отменить Хагги Вагги в номере красноярского цирка
- Новогодние мероприятия в Москве посвятят военным и работникам ОПК
- Премьер Грузии рассказал о призывах Украины открыть второй фронт против России
- Сочинским рыбакам запретили ловить мелкую барабулю
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru