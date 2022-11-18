Сочинским рыбакам запретили ловить мелкую барабулю

Как заявил старший госинспектор Азово-Кубанского отдела Азово-Черноморского территориального отдела управления Геннадий Голуб, речь идёт о рыбе размером менее 8,5 см.

«Хотелось бы предупредить рыбаков-любителей, что ловить барабулю малых размеров до 8,5 см запрещено, это надо, чтобы сохранить улов на следующий год», - уточнил он.

Ранее Россия приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов, сообщает RT.