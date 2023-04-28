Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов
Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Кроме того, в перечень включен гражданин Украины Юрий Денисов, который, по данным правоохранительных органов, передал Треповой взрывное устройство для совершения преступления.
Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще более 50 человек получили травмы. По данным правоохранителей, Трепова передала журналисту статуэтку с взрывным устройством, пишет Свободная пресса. Как выяснила ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Бойцы СВО примут участие в Параде Победы
- СМИ: Ракетный удар уничтожил 20 высших украинских и иностранных офицеров в Николаеве
- Ректора Всероссийской академии внешней торговли арестовали по обвинению в мошенничестве
- КПРФ выдвинет кандидата на выборы президента России
- Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов
- СМИ: Российские планирующие бомбы сочли серьезной угрозой для Украины
- Комиссия спортсменов ОКР призвала МОК к равноправию среди атлетов
- В Госдуме предложили применять величину МРОТ для исчисления автомобильных штрафов
- СМИ: В Москве задержан ректор Всероссийской академии внешней торговли
- Дочь Шойгу: Папа верит в Бога
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru