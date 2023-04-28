Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг включил Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта в Санкт-Петербурге, в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обвиняемая в теракте в Петербурге Трепова заявила, что «безумно сожалеет» о произошедшем

Кроме того, в перечень включен гражданин Украины Юрий Денисов, который, по данным правоохранительных органов, передал Треповой взрывное устройство для совершения преступления.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще более 50 человек получили травмы. По данным правоохранителей, Трепова передала журналисту статуэтку с взрывным устройством, пишет Свободная пресса. Как выяснила ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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