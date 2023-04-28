Трепову внесли в перечень экстремистов и террористов

Кроме того, в перечень включен гражданин Украины Юрий Денисов, который, по данным правоохранительных органов, передал Треповой взрывное устройство для совершения преступления.

Теракт в кафе на Университетской набережной в Петербурге произошел 2 апреля. В результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), еще более 50 человек получили травмы. По данным правоохранителей, Трепова передала журналисту статуэтку с взрывным устройством, пишет Свободная пресса. Как выяснила ФСБ, теракт организовали спецслужбы Украины и их агенты, в том числе из числа скрывающихся за рубежом российских оппозиционеров.

