Тренировочные квартиры для маломобильных людей появятся в Новой Москве
Специальные квартиры для адаптации молодых людей с особенностями развития появятся в одном из новых домов Внуковского поселения (Новая Москва). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, квартиры расположены на первом этаже одного из корпусов ЖК «Переделкино Ближнее» (девелопер — инвестиционная группа АБСОЛЮТ). Они объединены в единое пространство площадью 321,1 «квадрата» и передаются оператору проекта на безвозмездной основе. Меблировка, отделка и установка оборудования отвечают всем требованиям к жилью для людей с инвалидностью.
Отмечается, что практика тренировочных квартир существует в Москве уже на протяжении несколько лет и успешно себя зарекомендовало. Участники программы бесплатно проживают в таких квартирах. В программе участвуют молодые люди от 14 до 30 лет, в тренировочных квартирах могут одновременно жить 10 человек. Оператор проекта — региональная благотворительная общественная организация «Центр лечебной педагогики».
Квартиры поделены на комнаты со спальным местом и санузлом, также предусмотрена общая кухня, гостиная и прачечная. В жилом помещении установлен специальный кухонный гарнитур с низкой рабочей панелью и доступом к раковине и плите в коляске, а также сидячие ванны с потолочной переносной системой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru