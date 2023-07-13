Тренировки Zumba Fitness пройдут в рамках Московского урбанфорума с 4 августа по 8 сентября

Бесплатные тренировки Zumba Fitness под руководством профессиональных тренеров пройдёт в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники», сообщает пресс-служба столичного правительства.

Уточняется, что в тренировках может принять участие каждый желающий независимо от уровня подготовки.

«Зумба - фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. Движения... очетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября.

