Тренировки Zumba Fitness пройдут в рамках Московского урбанфорума с 4 августа по 8 сентября
Бесплатные тренировки Zumba Fitness под руководством профессиональных тренеров пройдёт в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники», сообщает пресс-служба столичного правительства.
Уточняется, что в тренировках может принять участие каждый желающий независимо от уровня подготовки.
«Зумба - фитнес-направление, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. Движения... очетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма», - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что Московский урбанистический форум пройдет с 1 августа по 10 сентября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru