Собянин рассказал о масштабной программе Московского урбанистического форума

По его словам, традиционно в рамках форума пройдёт открытый фестиваль Urban Fest, гостей которого ждут лекции, концерты, выставки и мастер-классы.

Он уточнил, что настоящему и будущему Москвы будут посвящены четыре большие площадки. Так, гостям «Манежа» расскажут о действующих и перспективных линиях метро и МЦД, а также других дорожных проектах. В парке «Зарядье» будет работать площадка «Город для каждого», на которой активный отдых можно будет соместить с насыщенной культурной и развлекательной программой - кинопоказами, выступленими артистов и танцевальными мастер-классами.

В «Лужниках» выступят цирковые артисты и уличные музыканты, пройдут «гастрономический фестиваль, модные показы, декорации киногорода, разнообразные мастер-классы, соревнования и многое другое». В Гостином дворе расскажут о московском здравоохранении и образовании завтрашнего дн.

Собянин также напомнил, что москвичи смогут выбрать лауреатов премии Московского урбанистического форума, которая присуждается сообществам, проектам и людям, способствущим позитивным переменам в столице.

«В прошлом году победителями стали парк «Яуза», Дом культуры «ГЭС-2», благотворительный фонд «Старость в радость» и множество других ярких проектов, которые сделали жизнь москвичей интереснее и комфортнее», - заключил мэр, пригласивший всех желающих посетить «главное событие второй половины лета».

Ранее Собянин предложил москвичам выбрать на портале «Активный гражданин» новые творческие кружки, секции и курсы, которые появятся в столице осенью текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

