Тренер Корпан: При похудении из рациона следует исключить алкоголь
Потребление бокала вина каждый день несовместимо со здоровым образом жизни, рассказала НСН тренер сборной России по бодифлексу Марина Корпан.
Для достижения красивой фигуры важно сократить привычное потребление алкоголя хотя бы на 50%, заявила в пресс-центре НСН главный тренер сборной России по бодифлексу Марина Корпан.
«Очень важно убирать алкоголь. В социальных сетях сегодня продвигаются красивые фотографии с бокалом вина, когда я на это смотрю, не понимаю, для чего люди это делают. Если мы говорим о здоровом образе жизни, красивой фигуре, это не работает вместе с бокалами вина. Для красивого тела потребление алкоголя необходимо снизить хотя бы на 50%. Важно не относиться к нему, как к прекрасному времяпрепровождению. «Никому никогда не повредит бокал вина», - о ком мы говорим? Адекватный человек выпьет 150 миллилитров, но обычно на этом не заканчивается», - сообщила она.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что потребление алкоголя в России в 2009 году составляло почти 14 литров на человека, сейчас показатель уменьшился почти до 8 литров, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru