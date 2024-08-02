Тренер Корпан: При похудении из рациона следует исключить алкоголь

«Очень важно убирать алкоголь. В социальных сетях сегодня продвигаются красивые фотографии с бокалом вина, когда я на это смотрю, не понимаю, для чего люди это делают. Если мы говорим о здоровом образе жизни, красивой фигуре, это не работает вместе с бокалами вина. Для красивого тела потребление алкоголя необходимо снизить хотя бы на 50%. Важно не относиться к нему, как к прекрасному времяпрепровождению. «Никому никогда не повредит бокал вина», - о ком мы говорим? Адекватный человек выпьет 150 миллилитров, но обычно на этом не заканчивается», - сообщила она.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что потребление алкоголя в России в 2009 году составляло почти 14 литров на человека, сейчас показатель уменьшился почти до 8 литров, передает «Радиоточка НСН».

