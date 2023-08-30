«Экостиль и новые вызовы»: В Москве растет производство женской одежды
Столичная компания-производитель женской одежды Moda di Lusso с начала года увеличила на 20% объем производства, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«После ухода зарубежных брендов с российского рынка легкая промышленность столкнулась с большим количеством вызовов, вместе с тем у отрасли появились новые возможности для развития», - сказал Овчинский.
Как отметил глава департамента, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, сегодня в столице более 250 компаний, занимающихся производством одежды, обуви и аксессуаров.
Овчинский рассказал, что компания Moda di Lusso расширила ассортимент и теперь производит 240 видов изделий.
Со своей стороны, генеральный директор этой компании Ольга Антипина сообщила, что в ней следуют тренду на «экостиль».
«Осознанное потребление и экостиль – тренд настоящего и перспективное направление будущего», - пояснила Антипина.
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