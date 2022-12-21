Трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь

Российские зрители увидят кадры из фильма «Вызов» 31 декабря. «Первый канал» покажет тизер в своем эфире перед новогодним обращением президента. Об этом заявил гендиректор «Первого канала» и сопродюсер «Вызова» Константин Эрнст, передает корреспондент «Ведомостей».

Этот фильм станет первым, который был снят в космосе.