Трейлер снятого в космосе фильма «Вызов» покажут в новогоднюю ночь

Российские зрители увидят кадры из фильма «Вызов» 31 декабря. «Первый канал» покажет тизер в своем эфире перед новогодним обращением президента. Об этом заявил гендиректор «Первого канала» и сопродюсер «Вызова» Константин Эрнст, передает корреспондент «Ведомостей».

Этот фильм станет первым, который был снят в космосе.

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В состав киноэкипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые отправились в космос для первых в истории съёмок фильма.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев усомнился в международном успехе полета «киношников». Об этом он сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КосмосФильм
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