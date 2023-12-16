Трейлер GTA VI стал самым «залайканным» роликом на YouTube в категории развлечений
Трейлер новой компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI от компании Rockstar стал роликом с наибольшим количеством лайков на видеохостинге YouTube в категории фильмов, игр и развлечений.
На YouTube первое видео GTA VI опередило трейлер индийского драматического фильма о взрослении «Дил Бечара» – 10 868 747 лайков против 10 862 715. На данный момент дебютный трейлер новой части GTA посмотрело более 148,5 миллиона человек.
Ранее стало известно, что компьютерная игра Grand Theft Auto VI выйдет в 2025 году. Действие будет происходить в вымышленном штате Леонида, где находятся Вайс Сити и другие города игрового мира. В трейлере показали ключевых персонажей GTA VI — Лусию и Джейсона. Отмечается, что Лусия станет первым главным героем-женщиной в играх серии.
В марте 2022 года издатель GTA и ряда других популярных игровых серий компания Take-Two заявила о приостановке продаж и поддержки продуктов в России и Белоруссии, напоминает «Радиоточка НСН».
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