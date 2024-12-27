Трейдер Аверс: Покупка недвижимости останется выгодным вложением на 5-10 лет

Финансовый эксперт и трейдер Ксения Аверс в беседе с NEWS.ru заявила, что покупка квартиры по-прежнему является лучшим вариантом для долгосрочных инвестиций.

Она уточнила, что, несмотря на ожидаемое падение цен на недвижимость в ближайшие год-два, в перспективе 5-10 лет стоимость жилой недвижимости значительно возрастет, что обеспечит сохранность капитала.

Депутат Кирьянов: Недвижимость в России перестала быть инструментом для инвестиций

Аверс подчеркнула, что в краткосрочной перспективе цены могут снижаться, но важно относиться к этому спокойно. Она рекомендовала рассматривать вложения в недвижимость, особенно если приобрести ее через застройщика с хорошей репутацией или полуготовый проект в рассрочку.

Эксперт отметила, что аренда квартиры будет покрывать ипотечный платеж, а через несколько лет недвижимость подорожает, обеспечив полное сохранение вложенных средств, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Департамент строительства Москвы
ТЕГИ:ЖильеКвартира

Горячие новости

Все новости

партнеры