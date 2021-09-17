Трехдневные выборы в Госдуму стартовали в России
Единый день голосования начался в России, из-за пандемии коронавируса он продлится с 17 по 19 сентября включительно.
В рамках трехдневных выборов россияне смогут проголосовать за депутатов Государственной Думы восьмого созыва. По итогам голосования будут избраны 450 депутатов, по 225 парламентариев по партийным спискам и одномандатным округам.
Кроме того, в дни голосования в 39 регионах России выберут новые составы законодательных собраний, в 11 региональных центрах — составы городских дум. Также в стране состоится 12 выборов губернаторов, девять из которых — методом прямого голосования.
При этом более 2,6 млн россиян проголосуют не на избирательных участках, а онлайн, посредством системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Выборы завершатся в воскресенье, 19 сентября. Избирательные участки закроются в 20:00 по московскому времени. По данным Центризбиркома, предварительные итоги голосования станут известны утром 20 сентября.
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