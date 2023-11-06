В Твери задержали иностранца за домогательства к 12-летней девочке

В Твери правоохранительные органы задержали иностранного гражданина, который домогался до 12-летней девочки в общественном транспорте, сообщило в своем Telegram-канале региональное управление Следственного комитета.

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По данным следствиям, инцидент произошел на одном из автобусных маршрутов в Московском районе. Подозреваемый совершил в отношении девочки развратные действия, говорится в заявлении СК.

Мать ребенка подала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия). По данным СМИ, задержанный является гражданином Турции.

В Подмосковье 26 октября задержали 28-летнего уроженца Рязанской области, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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