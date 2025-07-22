Исполняющим обязанности председателя Верховного суда РФ назначили Юрия Иваненко

В пресс-службе суда сообщили, что соответствующее постановление было принято президиумом ВС РФ после смерти Ирины Подносовой. Она занимала пост председателя с апреля 2024 года.

«Исполнение обязанностей председателя... возложено на Иваненко Юрия Григорьевича», - говорится в документе.

Ранее стало известно, что Подносова скончалась в Москве на 72 году жизни после тяжёлой болезни. Как сообщает RT, она стала первой женщиной на посту председателя ВС РФ.

