Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex. Эксперты сообщили, что в минувшую субботу, 18сентября, в сравнении со средним субботним показателем за последние полгода траты россиян в кинотеатрах выросли в два раза. В среднем просмотр фильма обошелся жителям страны в 714 рублей.

При этом, средний чек в кинотеатрах превысил средний показатель по стране в четырех регионах. В их числе Москва и область, а также Краснодарский край и Ростовская область.

Аналитики убеждены, что активным походам россиян в кинозалы поспособствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.

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А ранее сообщалось, что актриса Любовь Аксенова, известная широкой публике по работе в сериалах «Мажор», «Бывшие» и «Содержанки», стала самой востребованной молодой актрисой в России. Соответствующий рейтинг был составлен порталами «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.Ру»

Второе место в списке досталось Александре Бортич, снявшаяся в фильмах «Холоп», «Любовницы» и сериале «Полицейский с рублевки». Сыгравшая в сериалах «Содержанки» и «Медиатор», а также в кинокартинах «Лето» и «Т-34» Ирина Старшенбаум замкнула ТОП-3.

Также в рейтинг попали Стася Милославская, Надежда Михалкова, Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Бидцева и Ангелина Стречина.

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ФОТО: РИА Новости
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