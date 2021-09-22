Траты россиян на билеты в кино достигли максимума с начала пандемии

Траты россиян на покупку билетов в кино в прошлую субботу достигли максимума с начала пандемии. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные аналитического проекта Tinkoff CoronaIndex. Эксперты сообщили, что в минувшую субботу, 18сентября, в сравнении со средним субботним показателем за последние полгода траты россиян в кинотеатрах выросли в два раза. В среднем просмотр фильма обошелся жителям страны в 714 рублей.

При этом, средний чек в кинотеатрах превысил средний показатель по стране в четырех регионах. В их числе Москва и область, а также Краснодарский край и Ростовская область.

Аналитики убеждены, что активным походам россиян в кинозалы поспособствовали громкие кинопремьеры, а также осеннее похолодание.