Культовая «Дюна». Шнейдеров рассказал, чего ждет от новой экранизации романа
Кинокритик отметил, что первая «версия» была блистательной, ее не так просто будет превзойти.
Кинокритик Давид Шнейдеров признался НСН, что с нетерпением ждет возможности оценить новую экранизацию научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна». Отложенная на год из-за пандемии картина наконец-то выходит в прокат. Предварительно фильм канадского режиссера Дени Вильнева, известного по фантастическим шедеврам «Прибытие» и «Бегущий по лезвию 2049», показали на Венецианском кинофестивале — однако там пресса приняла его без восторгов.
«Безусловно, я и читал роман, и смотрел фильм с Кайлом Маклахленом. На мой взгляд, это культовое литературное произведение и блистательный первый фильм. Я очень жду, когда у меня будет шанс посмотреть кино. Я надеюсь, что новые технологии, новый ритм и темп монтажа, новые лица оправдают мои ожидания. Считаю, что Кайл Маклахлен сыграл блистательно в первой «Дюне», и очень жду вторую», - заметил Шнейдеров.
По его словам, в России картину точно ждет успех, уже сейчас «Дюна» вытеснила с первых строчек проката отечественные фильмы.
«Предсказать успех или провал фильма невозможно. В России он начал прокат и прокатывается очень хорошо, убрал всех конкурентов, и российские фильмы вообще исчезли из набора самых кассовых фильмов, в нашем прокате просто их не стало. Думаю, что в России этот фильм точно ждет успех, а в Америке надо смотреть, я предсказывать боюсь», - отметил кинокритик.
Ранее сообщалось, что предпродажи билетов на фантастическую киноленту «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва принесли создателям ленты более 30 миллионов рублей. Этот результат в полтора раза превосходит достижение еще одного фантастического фильма - «Мортал Комбат». Таким образом «Дюна» стала рекордсменом по предварительным продажам билетов в России за время пандемии.
Первая экранизация романа состоялась в 1984 году под руководством режиссера Дэвида Линча. Несмотря на небольшие кассовые сборы и жесткую критику, фильм со временем приобрел статус культового.
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