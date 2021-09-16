Культовая «Дюна». Шнейдеров рассказал, чего ждет от новой экранизации романа

По его словам, в России картину точно ждет успех, уже сейчас «Дюна» вытеснила с первых строчек проката отечественные фильмы.

«Предсказать успех или провал фильма невозможно. В России он начал прокат и прокатывается очень хорошо, убрал всех конкурентов, и российские фильмы вообще исчезли из набора самых кассовых фильмов, в нашем прокате просто их не стало. Думаю, что в России этот фильм точно ждет успех, а в Америке надо смотреть, я предсказывать боюсь», - отметил кинокритик.

Ранее сообщалось, что предпродажи билетов на фантастическую киноленту «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва принесли создателям ленты более 30 миллионов рублей. Этот результат в полтора раза превосходит достижение еще одного фантастического фильма - «Мортал Комбат». Таким образом «Дюна» стала рекордсменом по предварительным продажам билетов в России за время пандемии.

Первая экранизация романа состоялась в 1984 году под руководством режиссера Дэвида Линча. Несмотря на небольшие кассовые сборы и жесткую критику, фильм со временем приобрел статус культового.

