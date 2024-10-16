Трасса М-11 «Нева» стала музыкальной

В частности, на 653 км появились поперечные шумовые полосы с музыкальным эффектом. Как пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН», проежая по ним автомобилисты могут услышать фрагмент композиции «Калинка-Малинка».

«Мы всегда находимся в поиске эффективных решений для того, чтобы сделать наши дороги еще более безопасными. Одним из таких решений стала первая в России музыкальная разметка», - рассказал глава компании Вячеслав Петушенко.

Ранее по трассе М-11 было запущено движение полностью беспилотных грузовых автомобилей, сообщает RT.

