«Достаточно половины»: В отрасли оценили миллиардный бюджет на строительство дорог
Константин Крохмаль заявил НСН, что на строительство и ремонт российских дорог требуется в два раза меньше средств, чем 853 млрд рублей.
На строительство и ремонт российских дорог требуется в два раза меньше средств, чем было выделено из госбюджета, нужно усилить контроль за финансами в этой сфере, заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в разговоре с НСН.
Объем финансирования строительства федеральных автомобильных дорог в России в проекте госбюджета на период 2025–2027 годов составит 853 млрд рублей, сообщил глава Минтранса РФ Роман Старовойт на заседании комитета по транспорту в Госдуме. Крохмаль оценил размер выделенных средств.
«Дело в том, что эта сумма огромная. Чтобы привести в порядок российские дороги, нужна половина этой суммы. Она завышена в два раза. Правильное и целевое использование средств на строительство новых трасс решит этот вопрос. Несколько лет назад президент Путин «окрасил» средства, выделяемые на ремонт и строительство дорог, то есть эти деньги должны идти целевым образом. Текущая ситуация внесла определенные корректировки в расходование средств. Многие лидеры регионов распоряжаются сейчас так, как выгоднее и нужно в данный момент региону. Эти средства используются и на коммунальное хозяйство, на ремонт жилья и так далее», - рассказал он.
В связи с этим он призвал ужесточить контроль за расходованием средств на строительство и ремонт дорог.
«Хоть триллиард выделяй, без должного контроля ничего не получится. Я считаю, что нужно ужесточить целевое использование средств на строительство дорог. Нужно вводить специальную комиссию. Комиссия будет инспектировать персонал, проверять поставщиков, чтобы не нанимали гастарбайтеров, которые не могут нормально построить трассу. В Китае за нецелевое расходование средств человека снимают с должности, при доказательстве злого умысла людей казнят. Каждая копейка под контролем в таком случае», - добавил собеседник НСН.
Министр транспорта РФ Роман Старовойт ранее заявил о наблюдаемой с 2020 года «деградации федеральной дорожной сети». Некоторые федеральные трассы финансируются лишь вполовину от необходимого объема, указал он. Заявление прозвучало в Госдуме в ответ на предложение депутата Ефимова сосредоточиться на ремонте дорог, а новое строительство отложить «на потом», передает «Радиоточка НСН».
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