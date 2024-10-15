«Достаточно половины»: В отрасли оценили миллиардный бюджет на строительство дорог

«Дело в том, что эта сумма огромная. Чтобы привести в порядок российские дороги, нужна половина этой суммы. Она завышена в два раза. Правильное и целевое использование средств на строительство новых трасс решит этот вопрос. Несколько лет назад президент Путин «окрасил» средства, выделяемые на ремонт и строительство дорог, то есть эти деньги должны идти целевым образом. Текущая ситуация внесла определенные корректировки в расходование средств. Многие лидеры регионов распоряжаются сейчас так, как выгоднее и нужно в данный момент региону. Эти средства используются и на коммунальное хозяйство, на ремонт жилья и так далее», - рассказал он.

В связи с этим он призвал ужесточить контроль за расходованием средств на строительство и ремонт дорог.

«Хоть триллиард выделяй, без должного контроля ничего не получится. Я считаю, что нужно ужесточить целевое использование средств на строительство дорог. Нужно вводить специальную комиссию. Комиссия будет инспектировать персонал, проверять поставщиков, чтобы не нанимали гастарбайтеров, которые не могут нормально построить трассу. В Китае за нецелевое расходование средств человека снимают с должности, при доказательстве злого умысла людей казнят. Каждая копейка под контролем в таком случае», - добавил собеседник НСН.

Министр транспорта РФ Роман Старовойт ранее заявил о наблюдаемой с 2020 года «деградации федеральной дорожной сети». Некоторые федеральные трассы финансируются лишь вполовину от необходимого объема, указал он. Заявление прозвучало в Госдуме в ответ на предложение депутата Ефимова сосредоточиться на ремонте дорог, а новое строительство отложить «на потом», передает «Радиоточка НСН».

