Трансплантолог перечислил виды помощи детям Донбасса
Сергей Готье отметил, что речь идет не только о сложных хирургических операциях, но и об онкологическом лечении и лечении иммунных расстройств.
Детям Донбасса необходима именно высокотехнологическая помощь, которая зачастую не может быть оказана в должной мере на фоне гуманитарного кризиса в стране, заявил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье в пресс-центре НСН.
«Все высокотехнологические операции, связанные с врожденными пороками сердца, с какими-то экстренными состояниями, с последствиями военных травм, ортопедическая помощь. Это далеко не все, естественно, это не только хирургия, это и лечение онкологических ситуаций, иммунные расстройства. Трансплантация есть, если органы не работают их нужно менять и менять вовремя», - рассказал Готье.
Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о помощи детям Донбасса в 2021 году.
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