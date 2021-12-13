Трансплантолог перечислил виды помощи детям Донбасса

Сергей Готье отметил, что речь идет не только о сложных хирургических операциях, но и об онкологическом лечении и лечении иммунных расстройств. 

Детям Донбасса необходима именно высокотехнологическая помощь, которая зачастую не может быть оказана в должной мере на фоне гуманитарного кризиса в стране, заявил директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова Минздрава России Сергей Готье в пресс-центре НСН.

«Все высокотехнологические операции, связанные с врожденными пороками сердца, с какими-то экстренными состояниями, с последствиями военных травм, ортопедическая помощь. Это далеко не все, естественно, это не только хирургия, это и лечение онкологических ситуаций, иммунные расстройства. Трансплантация есть, если органы не работают их нужно менять и менять вовремя», - рассказал Готье.

Ранее президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в пресс-центре НСН рассказала о помощи детям Донбасса в 2021 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВойна В Донбассе
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры