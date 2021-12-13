Последователь Доктора Лизы рассказала о помощи детям Донбасса в 2021 году

Президент МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы», врач-эндокринолог, специалист по паллиативной помощи Ольга Демичева в пресс-центре НСН отметила, что детей, которым необходима медицинская или лекарственная помощь, на Донбассе еще очень много.

«Только за прошедший год 2021 у нас пролечено на территории РФ 198 детей, прооперированно, получили высокотехнологичную помощь здесь в России плюс обеспечены лекарственными препаратами больше 100 детей на территории Донбасса – это дорогостоящие препараты для лечения онкологических заболеваний, это медицинские расходники для проведения хирургических вмешательств, это те необходимые для лечения детей лекарства и средства, которые обеспечивают им возможность жить», - рассказала Демичева.

Благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы» была создана в 2007 году врачом паллиативной медицины Е.П.Глинкой, с 2014 года организация оказывает помощь в организации лечения в медицинских учреждениях РФ тяжелобольных и раненых детей, оказавшихся в зоне боевых действий на юго-востоке Украины.

