«Транснефть» обвинили в создании масштабных коррупционных схем

Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил главе Минэнерго Александру Новаку письмо, в котором пожаловался на то, что «Транснефть» добавляет в чистое сырье загрязненную хлорорганическими соединениями нефть. Он подчеркнул, что в случае продолжения подобной практики «Роснефть» обратится в компетентные органы и ведомства для защиты интересов своих акционеров.

Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН однозначно обвинил в конфликте «Транснефть», указав на ее причастность к масштабным коррупционным схемам, и отметил необходимость пересмотра системы работы монополии.

«Это довольно сложный конфликт. Проблема загрязнения нефти – только одно из проявлений того деструктивного процесса, который происходит в "Транснефти". Ее система работы требует очень серьезного пересмотра. Очень важно, что "Транснефть" не прозрачна. Показатели ее работы засекречены. Многие показатели получить невозможно. Это приводит к тому, что "Транснефть" манипулирует разного рода показателями в свою пользу и получает необоснованную прибыль, как в явном, так и в неявном виде. Возможность получения коррупционных денег приводит к тому, что "Транснефть" стремится к созданию коррупционных схем и вместо того, чтобы работать на государство, работает на конкретные интересы конкретных руководителей. И эти интересы противоречат интересам государства», - заявил он.

Эксперт настаивает на участие правительства в разрешении конфликта между нефтяными компаниями. По его словам, государство должно установить контроль за деятельностью «Транснефти» и вернуть себе рычаги ее управления.