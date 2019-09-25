«Транснефть» обвинили в создании масштабных коррупционных схем
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России в эфире НСН заявил о манипуляциях монополии, противоречащим интересам государства.
Глава «Роснефти» Игорь Сечин направил главе Минэнерго Александру Новаку письмо, в котором пожаловался на то, что «Транснефть» добавляет в чистое сырье загрязненную хлорорганическими соединениями нефть. Он подчеркнул, что в случае продолжения подобной практики «Роснефть» обратится в компетентные органы и ведомства для защиты интересов своих акционеров.
Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев в эфире НСН однозначно обвинил в конфликте «Транснефть», указав на ее причастность к масштабным коррупционным схемам, и отметил необходимость пересмотра системы работы монополии.
«Это довольно сложный конфликт. Проблема загрязнения нефти – только одно из проявлений того деструктивного процесса, который происходит в "Транснефти". Ее система работы требует очень серьезного пересмотра. Очень важно, что "Транснефть" не прозрачна. Показатели ее работы засекречены. Многие показатели получить невозможно. Это приводит к тому, что "Транснефть" манипулирует разного рода показателями в свою пользу и получает необоснованную прибыль, как в явном, так и в неявном виде. Возможность получения коррупционных денег приводит к тому, что "Транснефть" стремится к созданию коррупционных схем и вместо того, чтобы работать на государство, работает на конкретные интересы конкретных руководителей. И эти интересы противоречат интересам государства», - заявил он.
Эксперт настаивает на участие правительства в разрешении конфликта между нефтяными компаниями. По его словам, государство должно установить контроль за деятельностью «Транснефти» и вернуть себе рычаги ее управления.
«В этом конфликте третьим участником должно быть правительство России в лице Министерства энергетики. Оно должно озаботиться проблемой контроля за деятельностью компании "Транснефть", и в конечном итоге так, наверное, и будет. И важно, чтобы это делали специалисты, а у нас, к сожалению, главным человеком является Дмитрий Козак, а он не специалист по предметной области. Он не понимает процессов, которые там происходят. Поэтому и принять разумное решение вряд ли сможет. Государство должно вернуть себе рычаги управления компанией "Транснефть", но с 1985 года, пока длится этот конфликт государство победить не смогло. В руках у "Транснефти" мощнейшие коррупционные потоки. Они способны заинтересовать необходимых лиц, в том числе и в правительстве», - добавил он.
В «Роснефти» ситуацию не комментируют. По словам ее вице-президента Михаила Леонтьева, обсуждение профессиональных тем, связанных с деятельностью компании, не должно касаться широких масс. В эфире НСН он уклонился от ответов журналистов на вопросы о претензиях Сечина.
В пресс-службе «Транснефти» так же отказались комментировать ситуацию с «Роснефтью», но сообщили, что уверены в качестве транспортируемого топлива. Не назвавший себя сотрудник пресс-службы компании отметил, что заявления Сечина их мало заботят. «Сечин может писать кому угодно. Он, конечно, не член Союза писателей, но эпистолярный жанр ему свойственен, он же филолог», - сообщил он в диалоге с «Национальной службой новостей».
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