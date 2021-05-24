Трансляцию марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек

Онлайн-трансляцию просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек. К открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов. Кроме того, сообщается, что во время марафона выступили 176 спикеров: ученых, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний и артистов. Им адресовали более 21 тысячи вопросов.

Напомним, марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В качестве спикеров выступили Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Валерий Фальков, Владимир Познер и Илон Маск и многие другие.