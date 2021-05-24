Трансляцию марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек
Онлайн-трансляцию просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели более 40 млн человек. К открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тысяч школ. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление организаторов. Кроме того, сообщается, что во время марафона выступили 176 спикеров: ученых, государственных деятелей, топ-менеджеров крупных компаний и артистов. Им адресовали более 21 тысячи вопросов.
Напомним, марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. В качестве спикеров выступили Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Валерий Фальков, Владимир Познер и Илон Маск и многие другие.
К слову, последний – глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск – допустил скорое официальное появление Tesla в России. Кроме того, Маск подчеркнул, что «нужно смотреть более широко, на Казахстан, страны СНГ», пишет RT. В свою очередь, Минпромторг заявил о готовности провести встречу с американским предпринимателем Илоном Маском для обсуждения строительства завода Tesla на территории России. Об этом ведомство сообщило в своем аккаунте в Twitter.
В сообщении отмечается, что в России разработаны государственные меры поддержки для локализованных производителей. Ведомство также пригласило Маска в Россию для обсуждения деталей.
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