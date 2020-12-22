Трамп заявил о рекордных показателях вакцинации в США
Вакцинация от COVID-19 в США проходит в рекордных масштабах. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своём Twitter.
Distribution of both vaccines is going very smoothly. Amazing how many people are being vaccinated, record numbers. Our Country, and indeed the World, will soon see the great miracle of what the Trump Administration has accomplished. They said it couldn’t be done!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2020
Глава государства написал, что распространение вакцин «идёт очень гладко», и вакцинировано рекордное число жителей США.
«Наша страна, да и весь мир, скоро увидят великое чудо того, что совершила администрация Трампа», — подчеркнул президент.
Американские власти в ходе масштабной вакцинации населения используют два препарата для профилактики COVID-19. В середине декабря в США началось использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а позже американский регулятор одобрил использование препарата производства компании Moderna, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- Трамп заявил о рекордных показателях вакцинации в США
- Россия и Иран обсудили совместное производство вакцин от коронавируса
- Генпрокуратура РФ в 2021 году освободит от проверок малый и средний бизнес
- Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту
- Роспотребнадзор: В РФ обнаружены 1424 мутации коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru