Трамп заявил о рекордных показателях вакцинации в США

Глава государства написал, что распространение вакцин «идёт очень гладко», и вакцинировано рекордное число жителей США.

«Наша страна, да и весь мир, скоро увидят великое чудо того, что совершила администрация Трампа», — подчеркнул президент.

Американские власти в ходе масштабной вакцинации населения используют два препарата для профилактики COVID-19. В середине декабря в США началось использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а позже американский регулятор одобрил использование препарата производства компании Moderna, сообщает «Свободная пресса».

