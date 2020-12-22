Трамп заявил о рекордных показателях вакцинации в США

Вакцинация от COVID-19 в США проходит в рекордных масштабах. Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп в своём Twitter.

Глава государства написал, что распространение вакцин «идёт очень гладко», и вакцинировано рекордное число жителей США.

«Наша страна, да и весь мир, скоро увидят великое чудо того, что совершила администрация Трампа», — подчеркнул президент.

Американские власти в ходе масштабной вакцинации населения используют два препарата для профилактики COVID-19. В середине декабря в США началось использование вакцины от Pfizer и BioNTech, а позже американский регулятор одобрил использование препарата производства компании Moderna, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАДональд ТрампВакцинацияКоронавирус
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