Трамп заявил, что вдова Стива Джобса растратила его наследство на фейки

Президент США Дональд Трамп считает, что вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл растрачивает наследство, доставшееся от супруга, на «публикующий фейк-ньюс» журнал Atlantic.

Чёрный пиар. Зачем в США заявили об усилении кибератак на энергосистемы РФ

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) (главный редактор Джеффри Голдберг – прим. НСН) и который извергает фейковые новости и ненависть», - цитирует запись Трампа в Twitter РИА Новости.

Американский лидер призвал своих подписчиков «писать ей, звонить ей и показать свои чувства».

Ранее журнал Atlantic, сославшись на анонимные источники, написал, что Трамп отказался ехать на американское кладбище в Париже в ноябре 2018 года, потому что оно «заполнено неудачниками». Трамп опроверг эту публикацию в пятницу, назвав ее «фейковыми новостями». Журнал Atlantic финансируется Emerson Collective – компанией, которую основала и возглавляет Лорен Пауэлл Джобс.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Эва Мари Ускатеги
ТЕГИ:ФейкФейковые НовостиДональд ТрампТрамп
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры