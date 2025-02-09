Советник Трампа: Бюджет Пентагона свыше $800 млрд неэффективен

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что бюджет Пентагона, превышающий 800 миллиардов долларов, неэффективен. Об этом он сообщил в эфире телеканала NBC.

Вице-президент США: Новый шеф Пентагона принесет большие перемены в закупки оружия

Уолц привел пример, когда простая сумка с болтами, которая стоит 100 долларов, обошлась ВВС США в 90 тысяч долларов.

Он добавил, что администрация Трампа считает подходы США к выделению зарубежной помощи, включая деятельность агентства USAID, нуждающимися в реформировании. Словам Уолца, лишь малая часть средств доходит до нуждающихся, а остальное теряются на различных уровнях подрядчиков.

Ранее вице-президента США Джеймс Дэвид Вэнс сообщил, что новый министр обороны США Пит Хегсет принесет большие перемены в систему закупок вооружений Пентагона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеПентагонСША

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