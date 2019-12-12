Трамп назвал нелепым признание Тунберг «Человеком года»

Дональд Трамп критически отнесся к признанию Греты Тунберг «Человеком года-2019». Президент США назвал это решение журнала Time «нелепым». Глава Белого дома считает, что 16-летняя шведская экоактивистка должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а «потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм».

Между тем, пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на заявление Дональда Трампа. Одни поддержали президента, другие же отметили, что юная экоактивистка сделала больше, чем президент США.