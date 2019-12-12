Трамп назвал нелепым признание Тунберг «Человеком года»

12 декабря 201917:29

Дональд Трамп критически отнесся к признанию Греты Тунберг «Человеком года-2019». Президент США назвал это решение журнала Time «нелепым». Глава Белого дома считает, что 16-летняя шведская экоактивистка должна поработать над своей проблемой по управлению гневом, а «потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм».

Между тем, пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на заявление Дональда Трампа. Одни поддержали президента, другие же отметили, что юная экоактивистка сделала больше, чем президент США.

Маленькая девочка для больших игр

Напомним, журнал Time назвал человеком года экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг. Главный редактор издания подчеркнул, что девушка стала самым молодым носителем звания за всю 92-летнюю историю, отмечает РИА ФАН.

Грета Тунберг стала известна во всём мире после проведения одиночных пикетов у здания парламента Швеции - там она выступала против изменения климата. Позже на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке она обвинила политиков в нежелании обращать внимание на проблемы экологии, подчёркивает Утро.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Шерри Парди
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