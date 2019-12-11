Маленькая девочка для больших игр
Эколог в эфире НСН прокомментировал признание Греты Тунберг человеком года.
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии американского журнала Time. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю. Напомним, Тунберг выступила на Генассамблее ООН с речью, в которой обвинила мировых лидеров в том, что они украли ее детство.
Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в эфире НСН признал, что ажиотаж вокруг юной шведки привлекает внимание общественности к проблемам экологии.
«Я скептически отношусь к экстремистским выкрикам. Заниматься таким сложным делом, как экология должны те, кто в этом понимают. Но этот информационный всплеск привлекает внимание к вопросам экологии. И вреда особенного нет, хотя сам персонаж – Грета – не вызывает особенных симпатий. Ее выступление в ООН – это отталкивающее зрелище», - заметил он.
При этом эколог не верит в искренность тех, кто использует Грету. «Я знаю подоплеку этого пиар-проекта, кто его финансирует, откуда там ноги растут. Я его не воспринимаю, как экологический. Это проект коммерческий в чистом виде. С далеко идущими планами, который поддерживается серьезными западными финансовыми структурами, фондом Рокфеллера и другими. Те, кто поддерживает Тунберговскую активность, не вызывает у нас, экологов, никакого доверия. Потому что они хотят использовать экологию как инструмент для достижения своих экономических и геополитических целей. Там люди играют в большие игры и используют маленьких девочек. Она не понимает, кто ее использует. Ее родители и пиар-компания, которая ее фактически продала, этим занимается», - пояснил собеседник НСН.
На звание человека года также номинировались спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, президент США Дональд Трамп, основатель Facebook Марк Цукерберг, американская футболистка Меган Рапино, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
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