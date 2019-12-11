Маленькая девочка для больших игр

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг стала человеком года по версии американского журнала Time. Она стала самой молодой, кто получил это звание за 92-летнюю историю. Напомним, Тунберг выступила на Генассамблее ООН с речью, в которой обвинила мировых лидеров в том, что они украли ее детство.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков в эфире НСН признал, что ажиотаж вокруг юной шведки привлекает внимание общественности к проблемам экологии.

«Я скептически отношусь к экстремистским выкрикам. Заниматься таким сложным делом, как экология должны те, кто в этом понимают. Но этот информационный всплеск привлекает внимание к вопросам экологии. И вреда особенного нет, хотя сам персонаж – Грета – не вызывает особенных симпатий. Ее выступление в ООН – это отталкивающее зрелище», - заметил он.