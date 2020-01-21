Трагедия в хостеле «Карамель». Эксперты о предотвращении подобных инцидентов
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» началась пресс-конференция на тему: «Смерть в хостеле «Карамель»: Как не допустить повторения трагедии?»
В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка.
В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.
При этом с 1 октября 2019 года в стране уже введен запрет на размещение хостелов в жилых домах, на что массово жаловались представители бизнеса. Они указывали, что подобные запреты могут негативно сказаться на ценовой политике.
В ходе пресс-конференции ее участники расскажут о том, как не допустить повторения подобных трагедий, а также о том, как могут сказаться последние предложения законодателей на работе хостелов.
Участники пресс-конференции:
Председатель правления «Лиги хостелов», член Московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов;
Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников;
Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.
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