Трагедия в хостеле «Карамель». Эксперты о предотвращении подобных инцидентов

В ночь на 20 января в результате прорыва отопительной трубы кипятком затопило пермский хостел «Карамель». Мини-отель располагается в подвальном помещении, постояльцы попросту не смогли выбраться наружу. Трагедия унесла жизни пяти человек, в том числе одного ребенка.

В связи с инцидентом в Перми законодатели уже призвали запретить размещения хостелов в подвалах домов, а также вернуться к вопросу регулирования деятельности подобных заведений.

При этом с 1 октября 2019 года в стране уже введен запрет на размещение хостелов в жилых домах, на что массово жаловались представители бизнеса. Они указывали, что подобные запреты могут негативно сказаться на ценовой политике.

В ходе пресс-конференции ее участники расскажут о том, как не допустить повторения подобных трагедий, а также о том, как могут сказаться последние предложения законодателей на работе хостелов.

Участники пресс-конференции:

Председатель правления «Лиги хостелов», член Московского отделения «Опоры России» Евгений Насонов;

Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников;

Президент Гильдии малых средств размещения Яна Бабина.



