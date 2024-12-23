Трафик YouTube в РФ снизился до 8,9%

Трафик YouTube в России снизился до 8,9% в декабре. Об этом сообщает компания Google,

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Согласно данным IT-гиганта, пик трафика был зафиксирован 10 мая - 43,3%. Однако затем он стал постепенно снижаться, особенно в ночные и утренние часы.

Минимальное в текущем году значение - 8,9% ранним утром 23 декабря. Минимум в дневные часы - 15,8% 22 декабря.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в замедлении YouTube виновата Google, так как после начала спецоперации компания перестала финансировать свои «дочки», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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