Традиция и контрацепция. Почему Сахалин и в Тыва лидируют по абортам в России

В 2018 году больше всего абортов в России было сделано в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, пишет «РИА Новости». Так, в Еврейской автономной области на одну тысячу женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов в прошлом году зафиксировал в Ингушетии, Дагестане и Москве.

В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал причины такой статистики (слушайте аудио).