Традиция и контрацепция. Почему Сахалин и в Тыва лидируют по абортам в России
Демограф рассказал в эфире НСН, от чего зависит число абортов в регионе.
В 2018 году больше всего абортов в России было сделано в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава, пишет «РИА Новости». Так, в Еврейской автономной области на одну тысячу женщин фертильного возраста в среднем приходилось 36,6 аборта, в республике Тыва — 34,5, в Сахалинской области — 32,2. При этом меньше всего абортов в прошлом году зафиксировал в Ингушетии, Дагестане и Москве.
В эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал причины такой статистики (слушайте аудио).
«Экономическая ситуация вряд ли является основной, поскольку работают два фактора – традиционность отношения к абортам и вопрос, связанный с наличием качественной медицинской помощи и развитием контрацепции. В этом плане аборты совершают чаще там, где с контрацепцией какие-то проблемы и традиционные основы уже не очень сильные. Там, где наоборот традиционные основы сильные, либо как в Москве, например, население на порядок более обучено контрацепции, мы видим такие результаты», — пояснил демограф.
Ранее исследование Pew Research Center показало, что всего 38 процентов россиянок считают, что аборт должен быть разрешен во всех или почти во всех случаях.
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