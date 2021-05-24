ТПП предложила ввести целевые выплаты для нуждающихся на покупку продуктов

Согласно документу, помощь будет оказываться лицам, которые попали в трудное жизненное положение. Торгово-промышленная палата предлагает отказаться от административного регулирования цен в пользу адресной помощи россиянам. Альтернативой может стать поддержка производителей или программа адресной помощи гражданам, сообщает URA.RU.

В резолюции сказано, что меры поддержки будут предоставляться конкретным гражданам, которые состоят на учете на бирже труда или семей, чьи доходы ниже прожиточного минимума, пишут «Известия». Целевые выплаты направят на покупку продуктов из определенного списка товаров, утвержденных на федеральном уровне. Глава ТПП РФ Сергей Катырин направил эти рекомендации в Госдуму.

