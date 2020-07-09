«Товарищеские»: Медведев рассказал об отношениях с Путиным
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об отношениях с президентом Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и «всё в порядке» и «всё хорошо». Об этом экс-премьер рассказал «Комсомольской правде»
Кроме того, Медведев подчеркнул, что после ухода с поста премьера на новую должность он регулярно общается с президентом РФ в различных форматах. Экс-глава кабмина добавил, что вопрос об отношениях с Путиным ему задают уже не в первый раз. Медведев признался, что всегда отвечает примерно одинаково, также как и сейчас, пишет Ura.ru.
Напомним, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в середине января после послания президента Федеральному собрания. 16 января указом главы государства он был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ. Премьер-министром стал Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой, напоминает Утро.ру.
Ранее Дмитрий Медведев назвал самые тяжёлые эпизоды своего премьерства. Экс-глава кабмина заявил, что к ним он относит экономические кризисы, санкции и принятие непопулярных решений, в частности изменение пенсионной системы. Об этом он рассказал интервью kp.ru.
При этом, Дмитрий Медведев подчеркнул, что стране удалось адаптироваться к жизни под санкциями. Теперь экономисты, включая западных, заявляют о минимальном воздействии ограничительных мер на экономику РФ, отмечает RT.
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