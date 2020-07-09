«Товарищеские»: Медведев рассказал об отношениях с Путиным

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал об отношениях с президентом Владимиром Путиным, отметив, что у них по-прежнему сохраняются добрые товарищеские отношения и «всё в порядке» и «всё хорошо». Об этом экс-премьер рассказал «Комсомольской правде»

Кроме того, Медведев подчеркнул, что после ухода с поста премьера на новую должность он регулярно общается с президентом РФ в различных форматах. Экс-глава кабмина добавил, что вопрос об отношениях с Путиным ему задают уже не в первый раз. Медведев признался, что всегда отвечает примерно одинаково, также как и сейчас, пишет Ura.ru.

Напомним, Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в середине января после послания президента Федеральному собрания. 16 января указом главы государства он был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ. Премьер-министром стал Михаил Мишустин, руководивший до этого Федеральной налоговой службой, напоминает Утро.ру.