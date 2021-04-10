Акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля на 1100 площадках по всему миру

По данным организаторов диктанта, акция пройдет на антарктических станциях "Восток" и "Мирный". Кроме того, диктант напишут на плавучей атомной электростанция в городе Певек на Чукотке.

На официальном сайте проекта указано, что в этом году будет организовано 1 100 площадок для написания диктанта в РФ и за рубежом. В России акция затронет 708 населенных пункта во всех регионах, за исключением Ненецкого автономного округа. В остальных 59 государствах будет организован диктант в 200 городах.

В субботу 10 апреля организаторы акции проведут 17-часовой онлайн-марафон с лекциями экспертов по лингвистике и литературе. Автором текста для акции в этом году стал писатель Дмитрий Глуховский.

