Акция «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля на 1100 площадках по всему миру
Акция "Тотальный диктант" 10 апреля пройдет в 60 странах и 19 часовых поясах на шести континентах. Об этом сообщается на сайте проекта.
По данным организаторов диктанта, акция пройдет на антарктических станциях "Восток" и "Мирный". Кроме того, диктант напишут на плавучей атомной электростанция в городе Певек на Чукотке.
На официальном сайте проекта указано, что в этом году будет организовано 1 100 площадок для написания диктанта в РФ и за рубежом. В России акция затронет 708 населенных пункта во всех регионах, за исключением Ненецкого автономного округа. В остальных 59 государствах будет организован диктант в 200 городах.
В субботу 10 апреля организаторы акции проведут 17-часовой онлайн-марафон с лекциями экспертов по лингвистике и литературе. Автором текста для акции в этом году стал писатель Дмитрий Глуховский.
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