Эксперт предупредил о слежке смартфонов за разговорами своих владельцев

Современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах и следят за их разговорами. Об этом рассказал специалист компании Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в беседе с агентством «Прайм».

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«Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах», — отметил эксперт.

Михайлов также предупредил о рисках передачи геопозиции устройств на серверы компаний-разработчиков операционных систем. Криминалист подчеркнул, что эти данные продают владельцам соответствующих сервисов, пишет RT.

Эксперт порекомендовал ограничить доступ приложений к диктофону, камере, и геолокации: это минимизирует слежку с помощью телефона.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал в беседе с Ura.ru, что приложения смартфона подслушивают разговоры с помощью микрофона. Затем устройство предлагает обсуждаемые владельцем вещи через рекламу.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
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