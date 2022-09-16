Эксперт предупредил о слежке смартфонов за разговорами своих владельцев
Современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах и следят за их разговорами. Об этом рассказал специалист компании Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов в беседе с агентством «Прайм».
«Возможность прослушивания окружающего пространства — это функционал, который встречается во вредоносных программах», — отметил эксперт.
Михайлов также предупредил о рисках передачи геопозиции устройств на серверы компаний-разработчиков операционных систем. Криминалист подчеркнул, что эти данные продают владельцам соответствующих сервисов, пишет RT.
Эксперт порекомендовал ограничить доступ приложений к диктофону, камере, и геолокации: это минимизирует слежку с помощью телефона.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал в беседе с Ura.ru, что приложения смартфона подслушивают разговоры с помощью микрофона. Затем устройство предлагает обсуждаемые владельцем вещи через рекламу.
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