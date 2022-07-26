«Тотальная несвобода». Актёр Анатолий Белый назвал причины отъезда из России
Российский актёр театра и кино Анатолий Белый в интервью «Новой Газете. Европа» заявил, что в настоящее время вместе с семьёй находится в Израиле.
По его словам, уволиться из МХТ им. Чехова и уехать из России он решил «из-за страха, который видел я в детстве».
«Уехал я от тотальной несвободы в России... Я уехал от этого страха, в котором жили всю жизнь мои родители и который видел я в детстве. Это такой советский липкий страх, в котором люди уже живут снова», - подчеркнул Белый.
Он добавил, что пока не решил, будет ли продолжать актёрскую карьеру.
Ранее советский и латышский актёр Ивар Калныньш заявил, что больше не будет сниматься в российском кино, пишут «Известия». Он отметил, что его работы в российских проектах после начала спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине перестали иметь для него значение.
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