Экс-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица навсегда уехала из РФ
Экс-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко заявила, что певица больше не вернется в Россию. Об этом сообщает news.ru.
Драпеко, в частности, отметила, что больше не работает с артисткой.
Ранее в марте СМИ сообщали, что экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию и в качестве волонтера начала собирать гуманитарную помощь для украинцев.
На фоне военной операции на Украине Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Юрий Дудь, Чулпан Хаматова и другие известные люди.
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