Экс-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица навсегда уехала из РФ

Драпеко, в частности, отметила, что больше не работает с артисткой.

Ранее в марте СМИ сообщали, что экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию и в качестве волонтера начала собирать гуманитарную помощь для украинцев.

На фоне военной операции на Украине Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Юрий Дудь, Чулпан Хаматова и другие известные люди.

