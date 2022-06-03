Экс-менеджер Веры Брежневой заявила, что певица навсегда уехала из РФ

Экс-менеджер Веры Брежневой Анастасия Драпеко заявила, что певица больше не вернется в Россию. Об этом сообщает news.ru.

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Драпеко, в частности, отметила, что больше не работает с артисткой.

Ранее в марте СМИ сообщали, что экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева покинула Россию и в качестве волонтера начала собирать гуманитарную помощь для украинцев.

На фоне военной операции на Украине Россию покинули Алла Пугачева, Максим Галкин, Юрий Дудь, Чулпан Хаматова и другие известные люди.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Певица
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