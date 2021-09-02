Тоталитарный контроль: Сноуден предупредил об угрозе владельцев гаджетов

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности со стороны IT-гигантов, которые стали напрямую просматривать личные данные пользователей. Эта функция в дальнейшем может быть монополизирована государствами, заявил он в интервью в рамках всероссийского марафона «Новое знание».

В качестве примера Сноуден привёл компанию Apple, которая, по его словам, вряд ли сможет отказать правительствам США, России, Китая или других стран, которые затребуют доступ к данным граждан в обмен на возможность продолжать продавать свою продукцию на этих рынках.

Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ в связи с этим напомнил, что Apple уже объявила о намерении определять незаконный контент на устройствах своего производства еще до того, как эти данные появятся на её серверах. Если такая практика будет успешно внедрена, это будет серьезным нарушением приватности и прав пользователей, подчеркнул Сноуден.

В начале августа Apple заявила, что будет проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие фотографических свидетельств детской порнографии. Соответствующие технические средства станут внедряться в новых версиях программного обеспечения для всех устройств компании.

