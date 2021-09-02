Тоталитарный контроль: Сноуден предупредил об угрозе владельцев гаджетов
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предупредил владельцев смартфонов об опасности со стороны IT-гигантов, которые стали напрямую просматривать личные данные пользователей. Эта функция в дальнейшем может быть монополизирована государствами, заявил он в интервью в рамках всероссийского марафона «Новое знание».
В качестве примера Сноуден привёл компанию Apple, которая, по его словам, вряд ли сможет отказать правительствам США, России, Китая или других стран, которые затребуют доступ к данным граждан в обмен на возможность продолжать продавать свою продукцию на этих рынках.
Экс-сотрудник ЦРУ и АНБ в связи с этим напомнил, что Apple уже объявила о намерении определять незаконный контент на устройствах своего производства еще до того, как эти данные появятся на её серверах. Если такая практика будет успешно внедрена, это будет серьезным нарушением приватности и прав пользователей, подчеркнул Сноуден.
В начале августа Apple заявила, что будет проверять переписку и содержимое облачного сервиса iCloud на наличие фотографических свидетельств детской порнографии. Соответствующие технические средства станут внедряться в новых версиях программного обеспечения для всех устройств компании.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+18 985 / сут.
Умерли
185 тыс.+798 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 669 / сут.
- Тоталитарный контроль: Сноуден предупредил об угрозе владельцев гаджетов
- Приложение GetContact обязали передавать данные российским силовикам
- Ирландия выписала WhatsApp рекордный штраф в €225 млн
- Захарова предостерегла США от использования Украины в качестве антироссийского орудия
- Вратарь Песьяков покинул сбор национальной команды по футболу
- СМИ: боевики «Аль-Каиды» присоединились к атакующим Панджшер талибам
- Рогозин признался в детской мечте руководить космической отраслью
- Суд в Киеве на два месяца продлил домашний арест Медведчуку
- В МИД прокомментировали доклад США о происхождении коронавируса
- Испанская полиция задержала российского криминального авторитета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru