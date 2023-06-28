«Тошнота, озноб, температура»: Врач Онищенко перечислил симптомы заражения чумой

«Что касается клиники… Она очень острая. Где-то через семь дней, максимальный инкубационный период, но когда мы накладываем карантин, мы делаем два периода – на 14 дней. Острое лихорадочное состояние, очень высокое повышение температуры, озноб, головная боль, ломота в теле, слабость, тошнота, рвота», - сказал Онищенко.

Ранее Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН рассказал, что в России существует специальная противочумная система – это четыре противочумных института и 15 станций, сообщает «Радиоточка НСН».

