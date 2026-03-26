Режиссер Бояков поддержал идею о литературной премии «мирового большинства»
Международная литературная премия «мирового большинства», учредить которую предложил Захар Прилепин, станет «глотком свежего воздуха». Об этом сайту aif.ru заявил художественный руководитель Театра на Малой Ордынке, режиссёр Эдуард Бояков.
По его словам, существующие в настоящее время награды, например, «Оскар» или Пулитцеровская премия, создают ощущение, что существует только американский кинематограф и литература, «которую отмечает европейская знать во фраках».
Бояков указал, что настало время «говорить о многополярной культурной иерархии», а также организовывать новые фестивали и вводить новую моду.
«Это поможет и африканским, и азиатским странам. И писателям, которые живут в Европе, но не обслуживают этот политический мейнстрим. Для них это будет глоток свежего воздуха», - заключил он.
Ранее президент РФ поддержал идею Прилепина вместе с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой создать новую международную литературную премию «мирового большинства», пишут «Известия».
