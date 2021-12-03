Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF суд избрал меру пресечения

Владимир Пахомов будет находиться под домашним арестом до 30 января 2022 года, а Алексей Голубев останется в СИЗО до той же даты. Пахомов является руководителем инвестиционной компании QBF, Голубев — экс-сотрудником.

Они обвиняются в совершении трех мошеннических эпизодов. Сумма причиненного ущерба от деятельности компании превысила 7 млрд руб. В число инвесторов вошли чиновники, пенсионеры, генералы, врачи, звезды шоу-бизнеса.

Напомним, среди пострадавших — российская балерина Анастасия Волочкова. Она обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении у нее 1,7 млн рублей.

