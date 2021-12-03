Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF суд избрал меру пресечения
Тверской районный суд Москвы вынес постановление об избрании меры пресечения двум менеджерам финансовой пирамиды QBF, сообщает «РЕН ТВ».
Владимир Пахомов будет находиться под домашним арестом до 30 января 2022 года, а Алексей Голубев останется в СИЗО до той же даты. Пахомов является руководителем инвестиционной компании QBF, Голубев — экс-сотрудником.
Они обвиняются в совершении трех мошеннических эпизодов. Сумма причиненного ущерба от деятельности компании превысила 7 млрд руб. В число инвесторов вошли чиновники, пенсионеры, генералы, врачи, звезды шоу-бизнеса.
Напомним, среди пострадавших — российская балерина Анастасия Волочкова. Она обвинила финансовую пирамиду QBF в хищении у нее 1,7 млн рублей.
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