Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали по делу о взятке
Басманный суд Москвы отправил под арест директора по капитальным вложениям «Росатома» Геннадия Сахарова.
Представителя госкорпорации обвиняют во взятке в особо крупном размере. Ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. Под стражей топ-менеджер пробудет до 26 мая, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Вместе с Сахаровым арестован первый заместитель генерального директора компании «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Возбуждены уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере и передаче взятки должностному лицу.
Накануне Басманный суд арестовал заместителя главы Федеральной таможенной службы Елену Ягодкину. По данным следствия, чиновница выдавала и незаконно продлевала сроки исполнения обязательств по акцизным маркам для двух компаний. Ей грозит до 10 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru